<p><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">Rize'de, köylülerin domuzlar için kurduğu tuzağa takılarak çıktığı ağaçta mahsur kalan ayıyı, AKUT ekipleri kurtardı.</span><br></p>
1

Rize'de, köylülerin domuzlar için kurduğu tuzağa takılarak çıktığı ağaçta mahsur kalan ayıyı, AKUT ekipleri kurtardı.

<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Pazar ilçesine bağlı Akbucak köyünde, armut ağacına çıkan ayının mahsur kaldığını gören köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
2

Pazar ilçesine bağlı Akbucak köyünde, armut ağacına çıkan ayının mahsur kaldığını gören köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Bölgeye gelen ekipler, domuzlar için kurulan çelik tele takılan ayının, beslenmek için çıktığı ağaca tellerin dolaşması nedeniyle mahsur kaldığını belirledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, hayvanın ağaçtan indirilmesi için&nbsp;AKUT Rize Ekibi Lideri Güçlü Uzunalioğlu ve AKUT gönüllülerinden destek istedi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
3

Bölgeye gelen ekipler, domuzlar için kurulan çelik tele takılan ayının, beslenmek için çıktığı ağaca tellerin dolaşması nedeniyle mahsur kaldığını belirledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, hayvanın ağaçtan indirilmesi için AKUT Rize Ekibi Lideri Güçlü Uzunalioğlu ve AKUT gönüllülerinden destek istedi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Ekibin çalışması sonucu tellerden kurtarılarak ağaçtan indirilen ayı, doğal yaşam alanına döndü.<o:p></o:p></span></p><br></p>
4

Ekibin çalışması sonucu tellerden kurtarılarak ağaçtan indirilen ayı, doğal yaşam alanına döndü.


Video Haberler