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Bölgeye
gelen ekipler, domuzlar için kurulan çelik tele takılan ayının, beslenmek için
çıktığı ağaca tellerin dolaşması nedeniyle mahsur kaldığını belirledi. Doğa
Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, hayvanın ağaçtan indirilmesi
için AKUT Rize Ekibi Lideri Güçlü Uzunalioğlu ve AKUT gönüllülerinden
destek istedi.
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