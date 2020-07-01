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Bölgeye gelen ekipler, domuzlar için kurulan çelik tele takılan ayının, beslenmek için çıktığı ağaca tellerin dolaşması nedeniyle mahsur kaldığını belirledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, hayvanın ağaçtan indirilmesi için AKUT Rize Ekibi Lideri Güçlü Uzunalioğlu ve AKUT gönüllülerinden destek istedi.