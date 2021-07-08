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Marmara Denizi'nden saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 027 borda numaralı 'Kondopoga' ile 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
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