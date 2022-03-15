Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un hareketi gündeme oturdu!

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:27
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un hareketi gündeme oturdu!

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani, mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmek için Moskova'daydı.

Görüşmeye, Lavrov'un hareketi damgasını vurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un hareketi gündeme oturdu!

İki bakanın, Ukrayna'daki saldırılar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un hareketi gündeme oturdu!

Öte yandan; iki bakanın görüşmesine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hareketi damga vurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un hareketi gündeme oturdu!

Lavrov'un mevkidaşıyla tokalaşırken bir elini cebinde tutması dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler