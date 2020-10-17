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Yukarı Çiftlik köyünde 11 yıldır safran yetiştiren ve geçen eylül ayında 25 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı toplamaya başlayan İsmail Yılmaz, “10-15 gün gecikmeyle de olsa birkaç gündür çiçekler açmaya başladı. Mutluyuz, inşallah iyi bir hasat olacak. Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Hasat bugünlerde başladı, çiçeklenme kasım ayı sonuna kadar devam eder. Sezon sonuna kadar 15 kilogram ürün elde ederiz. Bu sezon safranın kilosunu 40 bin liradan veriyoruz. Safranın en büyük özelliği hücre yenileyici olması. Dünyada da safran mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içildiğinde gülme krizine sokar. 1 gram safrandan 80-100 bardak çay yapılabilir. Birçok gıda ve sağlık ürününde de safran kullanılıyor. Yurt dışından birçok alıcı geliyor. Özellikle bu yıl Arap ülkelerinden gelenler var’’ diye konuştu.

