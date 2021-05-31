<p>Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusuyla İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde&nbsp; yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.</p>
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Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusuyla İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde  yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.

<p><strong>GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI</strong></p><p>Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı öngörülüyor.<br></p>
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GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

<p><strong>SAAT VERDİ</strong></p><p>Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.<br></p>
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SAAT VERDİ

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

<p><strong>6 İLE UYARI VERİLDİ</strong></p><p>Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ile Sivas çevreleri ve Kayseri'nin kuzeyinde de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı yurttaşlar uyarıldı.</p>
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6 İLE UYARI VERİLDİ

Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ile Sivas çevreleri ve Kayseri'nin kuzeyinde de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı yurttaşlar uyarıldı.

<p>Meteoroloji tarafından yapılan uyarı şöyle: Bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.</p><p><strong>İşte 5 günlük hava durumu raporu...</strong></p>
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Meteoroloji tarafından yapılan uyarı şöyle: Bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte 5 günlük hava durumu raporu...

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