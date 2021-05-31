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Meteoroloji tarafından yapılan uyarı şöyle: Bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte 5 günlük hava durumu raporu...
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