Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

DHA
15 Mart 2022 Salı, 14:35
Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

Sağlıkçılar, bugün iş bırakarak Kadıköy Meydanı'nda basın açıklaması yaptılar. Sağlıkçıların açıklamasında, 'TCK'ya eklenecek 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkana kadar, ceza yönetmeliği kaldırılana kadar, insanca yaşayacağımız çalışma ve emeklilik koşulları sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz!' sözleri dikkat çekti. 

Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

İSTAHED genel sekreteri Sercan Ahmet Uluç, grup adına açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet terörünün katlanarak arttığını ifade etti.

Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

İSTAHED Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç şöyle söyledi:

"Sağlık çalışanlarına saldırılar pandemi döneminde dahi hız kesmemiş artmıştır. Bu dönemde bizleri koruyan caydırıcı bir yasa umarken, sağlık hizmetleri temel kanuna eklenen hiç bir caydırıcılığı olmayan yasal düzenlemelerle bu durum geçiştirilmeye çalışılmıştır. 

Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

Duyduğumuzda çok üzüntü ve kırgınlık uyandıran 'Giderlerse gitsinler şeklinde' söylemler ülkesine hizmet etmekten onur duyan sağlık çalışanlarının saygınlığını azaltmak ve gördüğü şiddeti arttırmak dışında bir amaca hizmet etmemektedir. 

Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

Özlük haklarında iyileştirmeler beklerken 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan yönetmelikle iş güvencemiz elimizden alınmış attığımız her adıma bir ceza ile bizleri susturma ve sindirme çabasına gidilmiştir" 

Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

Açıklamanın ardından meydanda bulunan Atatürk anıtına çelek konuldu. Meydanda toplanan sağlık çalışanları toplu resim çektirdikten sonra Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan ayrıldı.

Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!


Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!


Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler