Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

İSTAHED Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç şöyle söyledi:

"Sağlık çalışanlarına saldırılar pandemi döneminde dahi hız kesmemiş artmıştır. Bu dönemde bizleri koruyan caydırıcı bir yasa umarken, sağlık hizmetleri temel kanuna eklenen hiç bir caydırıcılığı olmayan yasal düzenlemelerle bu durum geçiştirilmeye çalışılmıştır.