Sakarya'da belediye otobüsü yol ortasında yandı

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 22:24
<p>Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bir düğün salonu önünde meydana geldi.<br></p>

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bir düğün salonu önünde meydana geldi.

<p>Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 ZR 283 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı.&nbsp;<br></p>

Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 ZR 283 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı. 

<p>Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya attı. Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.&nbsp;<br></p>

Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya attı. Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. 

<p>Kısa sürede büyüyen yangında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü.<br></p>

Kısa sürede büyüyen yangında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü.

<p>Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı. Otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.<br></p>

Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı. Otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

<p>Araç kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.<br></p>

Araç kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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