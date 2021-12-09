Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta – Villarreal maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 09:58
<p>Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Atalanta ile Villarreal’in karşı karşıya geleceği maç ertelendi.</p>

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Atalanta ile Villarreal’in karşı karşıya geleceği maç ertelendi.

<p>İtalya’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle maç saatine kadar kontroller yapıldı.</p>

İtalya’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle maç saatine kadar kontroller yapıldı.

<p>Sahayı kaplayan yoğun kar yağışı nedeniyle Bergamo kentindeki Gewiss Stadı’nın zemini maça yetiştirilmeye çalışıldı.</p>

Sahayı kaplayan yoğun kar yağışı nedeniyle Bergamo kentindeki Gewiss Stadı’nın zemini maça yetiştirilmeye çalışıldı.

<p>Mücadelenin hakemi İngiliz Anthony Taylor, saha koşullarının elverişsiz olması nedeniyle mücadeleyi erteleme kararı verdi.</p>

Mücadelenin hakemi İngiliz Anthony Taylor, saha koşullarının elverişsiz olması nedeniyle mücadeleyi erteleme kararı verdi.

<p>Saha koşullarının yeniden denenerek mücadelenin 9 Aralık Perşembe günü oynanması bekleniyor.</p>

Saha koşullarının yeniden denenerek mücadelenin 9 Aralık Perşembe günü oynanması bekleniyor.

<p>Milli futbolcumuz Merih Demiral açıklanan kadrolara göre Atalanta’nın ilk 11’inde yer alıyordu.</p>

Milli futbolcumuz Merih Demiral açıklanan kadrolara göre Atalanta’nın ilk 11’inde yer alıyordu.

<p>Saat 18.30’da oynanacak kritik maç öncesi F Grubu’nda Villarreal 7 puanla ikinci, Atalanta ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.&nbsp;</p>

Saat 18.30’da oynanacak kritik maç öncesi F Grubu’nda Villarreal 7 puanla ikinci, Atalanta ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 

<p>Bu karşılaşmada galip gelecek takım Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayacak. Beraberlik halinde de Villarreal adını son 16’ya yazdıracak.</p>

Bu karşılaşmada galip gelecek takım Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayacak. Beraberlik halinde de Villarreal adını son 16’ya yazdıracak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler