Tarlada, asfaltlama çalışmalarında, fırında ve ören
yerlerinde çalışmak zorunda kalan kişiler, bir yandan sıcakla bir yandan da
çalıştıkları ortamın zorluğuyla mücadele ediyor. Tarlalarında ürünleri
toplamaya çalışan işçiler, şapka kullanıp sık sık su tüketerek güneşin
etkisinden korunmaya çalışıyor.
Kırsal Örenci Mahallesi'ndeki tarlasında ekmek parası için
çalışan Mustafa Şen, havaların çok sıcak olduğunu ancak buna rağmen geçimlerini
sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi.
Tarlada ailesiyle sebze yetiştirdiklerini dile getiren Şen,
"Özellikle öğle vaktinde havanın çok bunaltıcı olmasından dolayı çalışmaya
bir süre ara vermek zorunda kalıyoruz. Sıcaklardan korunmak için şapka
takıyoruz, bol bol su içiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkayarak serinlemeye
çalışıyoruz. Sıcaklar etkilese de mecburiyetten çalışıyoruz. Çünkü yapacak
başka bir işimiz yok." diye konuştu.
Fırıncı Mustafa Yuşan ise havanın ve fırının çok sıcak
olduğunu ancak çalışmak zorunda olduğunu söyledi.
Fırıncılık mesleğinin zorluğunu anlatan Yuşan,
"Özellikle ateş önünde çalışmak işimizi daha da zorlaştırıyor. Havanın
sıcaklığıyla fırının sıcaklığı birleşince bizi çok kötü etkiliyor. Şanlıurfa
çok sıcak ama yapacak bir şey yok. Sıcaklardan korunmak için sık sık su
içiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, 3-4 saatte molla verince soğuk su ile duş
alıyoruz. Sıcaklardan başka türlü korunma şansımız yok." ifadelerini
kullandı.
Dönerci ustası Mehmet Ceylan da özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'nın
çok sıcak olduğunu dile getirdi.
Dönercilik mesleğinin sıcak havada daha zor olduğunu aktaran
Ceylan, "Şanlıurfa'nın bu mevsimde bunaltıcı bir havası var. İşimiz de
sıcak olunca zorlanıyoruz. Sıcaklar bizi etkilese de zorlansak da geçimimizi sağlamak
adına çalışmak zorundayız. Ateş önünde bu sıcakta bu işi yapmak çok zor.
Korunmak için sık sık su içip elimizi yüzümüzü yıkıyoruz." dedi.
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