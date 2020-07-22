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Tarlada, asfaltlama çalışmalarında, fırında ve ören yerlerinde çalışmak zorunda kalan kişiler, bir yandan sıcakla bir yandan da çalıştıkları ortamın zorluğuyla mücadele ediyor. Tarlalarında ürünleri toplamaya çalışan işçiler, şapka kullanıp sık sık su tüketerek güneşin etkisinden korunmaya çalışıyor.

Kırsal Örenci Mahallesi'ndeki tarlasında ekmek parası için çalışan Mustafa Şen, havaların çok sıcak olduğunu ancak buna rağmen geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Tarlada ailesiyle sebze yetiştirdiklerini dile getiren Şen, "Özellikle öğle vaktinde havanın çok bunaltıcı olmasından dolayı çalışmaya bir süre ara vermek zorunda kalıyoruz. Sıcaklardan korunmak için şapka takıyoruz, bol bol su içiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkayarak serinlemeye çalışıyoruz. Sıcaklar etkilese de mecburiyetten çalışıyoruz. Çünkü yapacak başka bir işimiz yok." diye konuştu.