<p>İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.&nbsp;<br></p>
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 

<p>Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarılarak görev belgelerine bakıldı.<br></p>
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Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarılarak görev belgelerine bakıldı.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x819sa9?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x819sa9?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>Öte yandan denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti. Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken polisi gören vatandaşlar kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı.&nbsp;</p>
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Öte yandan denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti. Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken polisi gören vatandaşlar kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı. 

<p>Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar, hızla denizden çıkıp kaçarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.<br></p>
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Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar, hızla denizden çıkıp kaçarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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