'Sen kızsın yapamazsın' dedikleri kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

'AİLEMİN DESTEĞİ İYİ HİSSETTİRDİ'

Maçları izlerken hoşuna gittiğini belirten Nergis Zeynep Karadağ, ''Spora ilgim ilk olarak babamla geceleri izlediğim kick boks maçlarından etkilenerek başladı. Maçları izleyerek benim de bu sporu seveceğimi, yapabileceğimi düşündüm. 'Ben neden bu sporu yapmıyorum?' dedim. Ailemin sevinci, bir şey başardığımı görmesi beni daha çok mutlu etti. Onların desteği, takım arkadaşlarımın ve antrenörlerimin desteği bana iyi hissettirdi. Bir şeyleri başardıkça insanların da benimle mutlu olması, beni çok mutlu etti. İlk spora başlayacağım zaman, 'Kadına uygun bir spor değil', 'Sen kız çocuğusun yapamazsın' diyenler oldu. Bu şekilde başladığım sporda şimdi şampiyonum" diye konuştu.