Sergen Yalçın, maç sonunda sakat futbolculara dair açıklamada bulundu
Sakat oyuncuların fazlalığı konusuna değinen Yalçın, Miralem Pjanic’in Ajax ve Sivasspor maçlarında forma giymesinin zor olduğunu söyledi:
“Zannetmiyorum oynayacağını Pjanic’in de. Salı, cumartesi o da olmaz. Olduğu kadar, kim varsa dönecek oyuncular var. Rosier dönecek, Necip dönebilir, Larin döner, Batshuayi döner. Onları alırız, buradakilerle birleştirip devam edeceğiz. Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınız zaman kolay değil. Zor maçlar, tempolu maçlar ve aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz.”
Yalçın, kendisine yapılan rotasyon eleştirileri için, “Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır, öyle mi oynanıyor. Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda. Diğer oyuncuları da kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık 24 günde 7 maç oynuyorsun, aynı grupla bu maçları oynayamazsın. Biz bir takımız. Herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bazen işler istediğiniz gibi olmuyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu atlatacağız kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.
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