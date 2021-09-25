Sergen Yalçın, maç sonunda sakat futbolculara dair açıklamada bulundu

Yalçın, kendisine yapılan rotasyon eleştirileri için, “Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır, öyle mi oynanıyor. Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda. Diğer oyuncuları da kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık 24 günde 7 maç oynuyorsun, aynı grupla bu maçları oynayamazsın. Biz bir takımız. Herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bazen işler istediğiniz gibi olmuyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu atlatacağız kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.