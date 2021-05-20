Süper Lig'de geçtiğimiz cumartesi şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, salı akşamı da finalde Antalyaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Başarıda aslan payının sahibi teknik direktör Sergen Yalçın 16. şampiyonluğun öyküsünü yazdı. İşte Sergen Yalçın'ın Milliyet gazetesi siçin kaleme aldığı şampiyonluk hikayesi.
"SEZONUN PROVASI GİBİYDİ"
Sanki sezonun provası gibiydi. Milli aranın üzerine gelen bay haftasından sonra bambaşka bir Beşiktaş için çok çaba sarf ettik. Ekip arkadaşlarım çok emek harcadı. Hep birlikte harcadığımız emeklerin karşılığını bu şekilde alınca insan ister istemez çok mutlu oluyor. Ekibime çok şey borçluyum.
TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR İTİRAFI
Trabzonspor ve Medipol Başakşehir müsabakaları, ilk geldiğim sezon benim en çok üzüldüğüm maçlardı. Şampiyon olduğumuz sezonda da üzüldüğüm maçlar oldu fakat ilk sezonda Trabzonspor ve Başakşehir maçlarından toplamda 6 puan çıkarabilseydik, lig sonunda belki şampiyon bile olabilirdik. O iki maçta çok iyi oynamıştık. Ligin ikinci yarısının en önemli kırılma anlarıydı o maçlar. Şansımızı sonuna kadar zorlamak bizim olmazsa olmazımızdı.
"TÜM ŞARTLARI ZORLADIK"
Ligin sonunda kendimizi bir anda Şampiyonlar Ligi elemelerinde bulduk. Tüm şartları zorladık. Tüm olumsuzları yenmeye çalıştık. Yine de biz sezonu, oyun olarak kendimize yakışır bir şekilde kapattık. Bir dahaki sezon için, ligin kalan haftalarını bu şekilde sürdürmemiz önemliydi. Eğer bu sene şampiyon olduysak bunda geçen sezonun son haftalarındaki bu kazanma arzusunun takımda kalıcı hale gelmesinin payı çok büyüktür.
"LİG İKİNCİLİĞİ TRABZONSPOR'UN HAKKIYDI"
Daha önce de söyledim.. Lig ikinciliği Trabzonspor’un hakkıydı. Şampiyonlar Ligi onların hakkıydı. Ama bir şekilde kendimizi bu kulvarda bulduk. Kulübün şartlarından dolayı bu maça hazırlanmamız çok zor oldu. Tek maçla tur gitti ama şunu söyleyebilirim ki çok ciddi sakatlıklar da olabilirdi.
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