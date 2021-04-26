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İngiliz atının daha uzun ve büyük ancak uzun mesafede biniş için uygun olmadığını, Arap atlarının ise kısa ve hızlı koştuğunu ancak çabuk yorulduğunu anlatan Dereşuri, "Kaşkay atında hem zerafet vardır hem de Avrupa atlarından daha dayanıklıdır. Yurt dışından da çok talep var. Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden dresaj (at terbiyesi) sporu için Kaşkay taylarını alıp eğitiyorlar" diye konuştu.

