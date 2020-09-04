İdlib'deki Tıh kampının sorumlusu Abdulselam Yusuf da sıcak hava dalgasının gelmesiyle kamplardaki insanların çilesinin arttığını anlatarak, "Kamp sakinleri darlığa düştü, çaresiz kaldı, daraldık. Bazı aileler, yalıtım oluşturmak için çadırların üzerine beyaz kumaş sererek ıslatıyor. Bazıları çadırın üzerini çamurla sıvıyor. Bayılan, ishal olan ve cilt hastalıklarına yakalanan çok sayıda çocuk var." ifadelerini kullandı.
"Vantilatör alacak durumumuz yok. Burada yaşayanlara dair herhangi bir hizmet yok. Yaşayan ölüler gibiyiz." diyen Sultan, çadırdaki aşırı sıcaklıkla mücadele etmek için çeşitli yöntemler denediklerini aktararak, "Örneğin çadırı dışarıdan kireçle sıvadım. Çocuklarımızı sıcaktan korumak için elimizden geleni yapıyoruz sıcaklık 43-44 derece ve üzeri. Ambulanslar yetişmiyor sıcakta bayılan çocuklara." diye konuştu.
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