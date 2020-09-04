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İdlib'deki Tıh kampının sorumlusu Abdulselam Yusuf da sıcak hava dalgasının gelmesiyle kamplardaki insanların çilesinin arttığını anlatarak, "Kamp sakinleri darlığa düştü, çaresiz kaldı, daraldık. Bazı aileler, yalıtım oluşturmak için çadırların üzerine beyaz kumaş sererek ıslatıyor. Bazıları çadırın üzerini çamurla sıvıyor. Bayılan, ishal olan ve cilt hastalıklarına yakalanan çok sayıda çocuk var." ifadelerini kullandı.