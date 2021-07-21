<p>Dün 49.1 dereceyle Türkiye’nin en sıcak günü yaşanan Şırnak’ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı.&nbsp;<br></p>
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Dün 49.1 dereceyle Türkiye’nin en sıcak günü yaşanan Şırnak’ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı. 

<p>Sıcaklığın 45 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, kapalı mekanları ve parkları tercih etti.</p>
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Sıcaklığın 45 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, kapalı mekanları ve parkları tercih etti.

<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cizre’de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü.<br></p>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cizre’de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü.

<p>Bu sıcaklık, Türkiye’de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre’de ölçülmüştü.<br></p>
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Bu sıcaklık, Türkiye’de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre’de ölçülmüştü.

<p>Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için kapalı mekanları ve ilçeden geçen Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih etti.<br></p>
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Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için kapalı mekanları ve ilçeden geçen Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih etti.

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