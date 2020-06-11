Köy muhtarları ve bölge insanlarıyla yaptıkları görüşmelerde
ciddi rahatsızlıklara rastladıklarını anlatan Şimşek, "Çalışan orman
işçileri ve çocukları, arazide çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız mağduriyet
yaşarken köy ve mezralara inen tırtıllar evleri de işgale başladı. Bölgenin
orman dokusunu tahrip eden tırtıllar, insan sağlığını da olumsuz
etkiliyor." dedi.
"Bölge ziyaretimizin ardından yetkililerle yaptığımız
görüşmede durumu paylaştık. Yapılan açıklamada tırtılların altın kelebek
denilen bir tür olduğu, ağaçlardan toprağa inme dönemine girdikleri söylendi.
Arı, kuş ve böcek popülasyonunun etkilenmemesi, tabii dokunun bozulmaması
amacıyla herhangi bir ilaçlama olmayacağı, bölgeye çok sayıda kuş yuvası yerleştirileceği,
keklik ve karınca salınacağı aktarıldı. Tırtıllar savunma amacıyla hareket
ettiklerinden insanlar üzerinde alerjik etkenler, kaşıntı ve deri tahribatı
yapıyor." diye konuştu.
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