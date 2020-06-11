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"Bölge ziyaretimizin ardından yetkililerle yaptığımız görüşmede durumu paylaştık. Yapılan açıklamada tırtılların altın kelebek denilen bir tür olduğu, ağaçlardan toprağa inme dönemine girdikleri söylendi. Arı, kuş ve böcek popülasyonunun etkilenmemesi, tabii dokunun bozulmaması amacıyla herhangi bir ilaçlama olmayacağı, bölgeye çok sayıda kuş yuvası yerleştirileceği, keklik ve karınca salınacağı aktarıldı. Tırtıllar savunma amacıyla hareket ettiklerinden insanlar üzerinde alerjik etkenler, kaşıntı ve deri tahribatı yapıyor." diye konuştu.