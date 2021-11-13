Sofiane Feghouli'den parmak ısırtan istatistik

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2021 Cumartesi, 09:02
<p>2017 yazından bu yana Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'ndaki performansıyla gündemde.</p>

2017 yazından bu yana Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'ndaki performansıyla gündemde.

<p>Cezayir, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında konuk olduğu Cibuti'yi 4-0 mağlup ederken Sofiane Feghouli de takımı adına bir gol kaydetti.</p>

Cezayir, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında konuk olduğu Cibuti'yi 4-0 mağlup ederken Sofiane Feghouli de takımı adına bir gol kaydetti.

<p>Feghouli attığı bu golle milli takımda son dönemdeki yüksek performansını sürdürdü. Deneyimli futbolcu Cezayir formasıyla çıktığı son 9 maçta 7 gol kaydederken 4 de asist yaptı ve toplam 11 gole direkt katkı sağladı.</p>

Feghouli attığı bu golle milli takımda son dönemdeki yüksek performansını sürdürdü. Deneyimli futbolcu Cezayir formasıyla çıktığı son 9 maçta 7 gol kaydederken 4 de asist yaptı ve toplam 11 gole direkt katkı sağladı.

<p>Milli formayı ilk kez 2012'de sırtına geçiren 31 yaşındaki futbolcu bugüne kadar ülkesi adına 71 maça çıktı. Feghouli bu maçlarda 18 gol atarken 15 asist yaptı.</p>

Milli formayı ilk kez 2012'de sırtına geçiren 31 yaşındaki futbolcu bugüne kadar ülkesi adına 71 maça çıktı. Feghouli bu maçlarda 18 gol atarken 15 asist yaptı.


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