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Erzurum'da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Camisi önündeki şadırvana abdest almak veya su içmek için gidenler buz engeline takıldı. Bazı çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi aştı. Dev buz sarkıtları ve şelaleye dönen şadırvanı görenler ise, tablo gibi bir görüntü oluştuğunu söyledi.