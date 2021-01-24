Erzurum'da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Camisi önündeki şadırvana abdest almak veya su içmek için gidenler buz engeline takıldı. Bazı çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi aştı. Dev buz sarkıtları ve şelaleye dönen şadırvanı görenler ise, tablo gibi bir görüntü oluştuğunu söyledi.
Soğukların etkili olduğu Muş, Ardahan ve Ağrı'da da vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için naylon ve battaniyelerle sardı. Birçok ev ve iş yerinin camları buz tuttu. Ev sahipleri donan su şebekelerini pürmüzle ısıtıp açmaya çalıştı, Balkona asılan çamaşırlar ise dondu. Ağaçlarda buzlar oluştu. Soğuktan anahtar delikleri de etkilendi ve içleri buzla kaplandı. Araçlar çalışmadı.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yetkililer, bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini konusunda uyardı.
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım