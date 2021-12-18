Sosyal medyada Apple zammına tepkiler: 'Muhtemelen son telefonuma bakıyorum'

IPHONE 13 MİNİ 20 BİN TL OLDU

18 Aralık 2021 itibariyle Apple cihazlarının başlangıç fiyatları şu şekilde:

iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL

iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL

İlk zam sonrasında 13 bin 999 TL olan iPhone 13 Mini‘nin fiyatı şu anda 19 bin 999 TL.

iPhone 13 Pro ise 15 bin 999 TL’den 19 bin 999 TL’ye yükselmişti, bugün yapılan zam ile 28 bin 999 TL oldu.