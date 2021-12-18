Sosyal medyada Apple zammına tepkiler: 'Muhtemelen son telefonuma bakıyorum'

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 12:44
<p>Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybı yaşayan Türk Lirası, Türkiye'deki yabancı işletmelere de zor günler yaşatıyor.&nbsp;</p><p>Son olarak 26 Kasım tarihinde tüm ürünlerine zam yapan Apple Türkiye, Dolar/TL kurunun 17 TL'yi aşması sonrasında bir zam kararı daha aldı. <strong>18 Aralık sabah saatlerinde tüm ürünlere tekrar zam yapıldı.</strong></p>

Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybı yaşayan Türk Lirası, Türkiye'deki yabancı işletmelere de zor günler yaşatıyor. 

Son olarak 26 Kasım tarihinde tüm ürünlerine zam yapan Apple Türkiye, Dolar/TL kurunun 17 TL'yi aşması sonrasında bir zam kararı daha aldı. 18 Aralık sabah saatlerinde tüm ürünlere tekrar zam yapıldı.

<p><strong>IPHONE 13 MİNİ 20 BİN TL OLDU</strong></p><p>18 Aralık 2021 itibariyle Apple cihazlarının başlangıç fiyatları şu şekilde:</p><p><strong><em>iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL</em></strong></p><p><strong><em>iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL</em></strong></p><p><strong><em>iPhone 12: 19 bin 499 TL</em></strong></p><p><strong><em>iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL</em></strong></p><p><strong><em>iPhone 13: 21 bin 499 TL</em></strong></p><p><strong><em>iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL</em></strong></p><p><strong><em>iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL</em></strong></p><p>İlk zam sonrasında 13 bin 999 TL olan iPhone 13 Mini‘nin fiyatı şu anda 19 bin 999 TL.</p><p><strong>iPhone 13 Pro ise 15 bin 999 TL’den 19 bin 999 TL’ye yükselmişti, bugün yapılan zam ile 28 bin 999 TL oldu.</strong></p>

IPHONE 13 MİNİ 20 BİN TL OLDU

18 Aralık 2021 itibariyle Apple cihazlarının başlangıç fiyatları şu şekilde:

iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL

iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL

İlk zam sonrasında 13 bin 999 TL olan iPhone 13 Mini‘nin fiyatı şu anda 19 bin 999 TL.

iPhone 13 Pro ise 15 bin 999 TL’den 19 bin 999 TL’ye yükselmişti, bugün yapılan zam ile 28 bin 999 TL oldu.

<p><strong>SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU</strong></p><p>Apple Türkiye'nin yeni zam kararı, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Zam haberinin duyulmasının ardından <strong>#Apple</strong> etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralarına yerleşti.</p><p>Pek çok sosyal medya kullanıcısı da <strong>#Apple</strong> etiketiyle, yapılan yeni zamma tepki gösterdi.&nbsp;</p><p><strong>İşte o tepkilerden bazıları...</strong></p>

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Apple Türkiye'nin yeni zam kararı, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Zam haberinin duyulmasının ardından #Apple etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralarına yerleşti.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı da #Apple etiketiyle, yapılan yeni zamma tepki gösterdi. 

İşte o tepkilerden bazıları...

<p>'Şevval Onay' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'Şevval Onay' isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>'Umut D.' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'Umut D.' isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>'elyasa' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'elyasa' isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>'Tuğba' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'Tuğba' isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>'Sinem' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'Sinem' isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>Aytaç Aksoy isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

Aytaç Aksoy isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>'Kübra Sağlık' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'Kübra Sağlık' isimli kullanıcının paylaşımı.


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