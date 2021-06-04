<p>Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Rosier'in talipleri her geçen gün artıyor.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Rosier'in talipleri her geçen gün artıyor. 

<p>Beşiktaş'ın kadroda tutmaya çalıştığı Rosier için bir iddia da İspanyol basınından geldi.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ın kadroda tutmaya çalıştığı Rosier için bir iddia da İspanyol basınından geldi. 

<p>A Bola gazetesinin iddiasına göre Spartak Moskova, Valentin Rosier için 5 milyon Avro teklif yapmaya hazırlanıyor.&nbsp;</p>
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A Bola gazetesinin iddiasına göre Spartak Moskova, Valentin Rosier için 5 milyon Avro teklif yapmaya hazırlanıyor. 

<p>Söz konusu haberde Spartak Moskova yönetiminin Rosier için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu fakat yeni teknik direktör Rui Vitoria'nın kadro planlaması doğrultusunda kararını bekledikleri ifade edildi.&nbsp;</p>
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Söz konusu haberde Spartak Moskova yönetiminin Rosier için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu fakat yeni teknik direktör Rui Vitoria'nın kadro planlaması doğrultusunda kararını bekledikleri ifade edildi. 

<p>Rosier bu sezon Beşiktaş'ta ligde 33 maçta forma giydi ve 1 gol attı, 7 asist üretti.</p>
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Rosier bu sezon Beşiktaş'ta ligde 33 maçta forma giydi ve 1 gol attı, 7 asist üretti.

<p>Portekizli sağ bek Valentin Roiser, Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtmişti.&nbsp;</p>
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Portekizli sağ bek Valentin Roiser, Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtmişti. 

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