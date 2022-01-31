Stefano Okaka: Beşiktaş ve Galatasaray'a çok yakındım

Beşiktaş'ın bana yaptığı teklif için 20 kişilik kafileyle geldi. kardeşimle evdeydik ve bir görüşme oldu. İyi bir görüşme yaptık ama kulüp bazında anlaşma olmadığı için transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile çılgın bir görüşme oldu. Galatasaray formasına araca binip havalimanına gitmek kadar yakındım. Avrupa'da transferin son saatleriydi ve olmadı. Kardeşimle konuşurken, havalimanında beni bekliyordu. Premier Lig'deki kulübüm ve Galatasaray arasınmda anlaşma gerçekleşmedi ve ben gelmedim.

