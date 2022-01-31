Stefano Okaka: Beşiktaş ve Galatasaray'a çok yakındım
KAÇ GOL HEDEFİ VAR?
Anderlecht'te kariyer rekorum 17. Ancak futbolda kendime sınır getirmek istemiyorum. Ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum, atabildiğim kadar atmak istiyorum. Kariyerimdeki 18 sene boyunca böyle oldu. Mücadelemi vereceğim, gol atıp atmadığıma sonra bakarız. Sezon sonunda neleri başaracağımızı göreceğiz.
"BALOTELLI GİBİ DÖNMEK ISTIYORUM"
Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı için açık kapı bıraktı ve geri döndüğü için çok mutluyum. Benim hedefim de İtalya Milli Takımı'na tekrar seçilmek olacak. Ligin ilk yarısında gösterdiğim performansla bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Bu tek başıma olmadı. Takım arkadaşlarım da bana çok yardım ediyor. Eğer miili takıma dönersem, bunu Emre Hoca, takım arkadaşlarım ve kulüpteki herkesin bana olan desteğiyle başarmış olacağım.
"TÜRKİYE LİGİ KALİTELİ"
Türkiye Ligi son 2-3 yılda çok gelişti. Kalite anlamında da diğer liglerden farkı yok. Oyuncu kalitesi olarak Avurpa'dan birçok yıldız var. Harika statlar, harika tesisler var. Avrupa liglerinden geri kalan bir durum yok. Sadece geri kalan çok çalışmak ve tadını çıkarmak. Ingiltere Premier Lig üst seviye ama Türkiye Ligi de gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye Ligi, en iyi noktaya kadar yükselecektir.
"FATİH TERİM IMPARATOR"
Türkiye'de bahsedildiği gibi Fatih Terim bir imparator. İtalya'da çok iyi işler yaptı. Sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başarılı işler yaptı. Türkiye'nin Fatih Terim ile gurur duyması lazım. Avrupa'da ve dünyada en iyi Türk antrenör olarak biliniyor. herkes saygı göstermeli. Türkiye adına böyle bir teknik adamın olması gurur verici.
"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIM! G.SARAYA ÇOK YAKINDIM"
Türkiye Ligi'ni çok takip etmiyordum ama büyük takımları biliyorum. İngiltere Premier Lig'de oynarken, Beşiktaş ve Galatasaray'dan çok ciddi teklif aldım. Fatih Terim'in ilgisi vardı. 4-5 sene önce gelmeye çok yakındım ama gerçekleşmedi. Şimdi Başakşehir'deyim ve çok mutluyum. Beşiktaş ve Galatasaraya gelmeye gerçekten çok yakındım.
Beşiktaş'ın bana yaptığı teklif için 20 kişilik kafileyle geldi. kardeşimle evdeydik ve bir görüşme oldu. İyi bir görüşme yaptık ama kulüp bazında anlaşma olmadığı için transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile çılgın bir görüşme oldu. Galatasaray formasına araca binip havalimanına gitmek kadar yakındım. Avrupa'da transferin son saatleriydi ve olmadı. Kardeşimle konuşurken, havalimanında beni bekliyordu. Premier Lig'deki kulübüm ve Galatasaray arasınmda anlaşma gerçekleşmedi ve ben gelmedim.
"EMRE BELÖZOĞLU İLE HER ŞEY DEĞIŞTİ"
Emre Belözoğlu, efsane bir Türk futbolcusu. Kariyeri her şeyi anlatıyor, bir şey söylememe gerek yok. Italya ve İspanya'da en iyi takımlarda oynamış, tarihteki en iyi isimlerle oynamış birisi. Hoca olarak geldiğinde, birçok şey onunla değişti. Oyun mentalitemiz, saha içerisindeki dizilişimiz çok değiştir. Kötü giden takımı değiştirmesi kolay değildi. genç bir teknik adam olarak bize bakış açısı, bir ağabey gibi. Bize ilettikleri taktikleri iyi dinlemeliyiz ve iyi şekilde uygulamalıyız. Kendisiyle beraber sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'liler de aynı düşüncede
- Öldürülen Azra'nın duruşmasında gerginlik
- Zam geldi, ıspanak fiyatları ikiye katlandı
- Anne, çocuğunu ayının önüne attı
- Canlı yayında ilginç anlar
- Aysel Tuğluk hakkında yeni karar
- Yemeksepeti emekçileri sahaya iniyor
- Kripto para platformundan milyar dolarlık yatırım
- Rize'de 'zam' protestosu: Çarpilduk, yanduk
- Valilik açıkladı: O yol trafiğe kapatıldı