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Bugüne kadar 20 su tulumbasının çalındığını belirten İslam Yaşar, "Tulumbamızı inşa ettik, yol kenarından gelip geçenler kullansın, hayvanlar su içsin diye. Bıktık çalınmasından. Bir mesaj bırakmak için bu yazıyı düşündük, yazdık. Paraya ihtiyacı varsa gelsin, bizden alsın. Yeter ki çalmasın. Bıktığımız için bu levhayı uygun gördük. İnşallah dikkate alır bir daha da çalmaz. Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz. 50 lira az gelirse biraz daha fazla vermeye de razıyız. Bunun yenisi 170 lira. Çalıp bunu 20 lira 30 liraya hurdaya veriyor. İnsanlara ve hayvanlara herkese zararı olmuş oluyor" dedi.