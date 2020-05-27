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Bir tekstil firmasında çalışan Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı, iş yerine
gelen makinenin yukarıya çıkarılması için aşağı indi. 2 mesai arkadaşı yük
kaldırma vincine bağlanarak 4. kata çıkarılması için makinenin ayarını yaptı.
Kaldırma işlemi başladı, 4'üncü kat hizasından
vincin caraskalı koparak sert bir şekilde Hasan Aktepe'nin başına düştü.
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