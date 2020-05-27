<p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;">Sultangazi'de kafasına caraskal düşen 60 yaşındaki adam yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. </span></p><br></p>
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Sultangazi'de kafasına caraskal düşen 60 yaşındaki adam yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


<p><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;;">O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.</span><o:p style="font-family: &quot;Courier New&quot;;"></o:p><br></p><p><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></p>
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O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;; font-size: 11pt;">Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi.&nbsp;</span></p>
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Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Bir tekstil firmasında çalışan Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı, iş yerine gelen makinenin yukarıya çıkarılması için aşağı indi. 2 mesai arkadaşı yük kaldırma vincine bağlanarak 4. kata çıkarılması için makinenin ayarını yaptı. Kaldırma işlemi başladı, 4'üncü kat hizasından&nbsp; vincin caraskalı koparak sert bir şekilde Hasan Aktepe'nin başına düştü.&nbsp;</span><br></p>
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Bir tekstil firmasında çalışan Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı, iş yerine gelen makinenin yukarıya çıkarılması için aşağı indi. 2 mesai arkadaşı yük kaldırma vincine bağlanarak 4. kata çıkarılması için makinenin ayarını yaptı. Kaldırma işlemi başladı, 4'üncü kat hizasından  vincin caraskalı koparak sert bir şekilde Hasan Aktepe'nin başına düştü. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Çarpmanın etkisiyle Aktepe, kanlar içerisinde yere yığıldı.&nbsp;</span><br></p>
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Çarpmanın etkisiyle Aktepe, kanlar içerisinde yere yığıldı. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Aktepe'nin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kadın, yanında bulunan bez parçasıyla Aktepe'nin başını&nbsp; tutarak tampon yapmaya çalıştı.&nbsp;</span><br></p>
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Aktepe'nin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kadın, yanında bulunan bez parçasıyla Aktepe'nin başını  tutarak tampon yapmaya çalıştı. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Korku ve panik anlarının yaşandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aktepe ilk olarak, çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.&nbsp;</span><br></p>
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Korku ve panik anlarının yaşandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aktepe ilk olarak, çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;">Buradaki tedavisinin ardından ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktepe'nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><br></p>
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Buradaki tedavisinin ardından ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktepe'nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 


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