Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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