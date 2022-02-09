Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:12
Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

Kulüpler birçok yeni ismi kadrosuna katarken, özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ara transfer hamleleri merak ediliyordu. İşte sizin için derlediğimiz, 4 büyüklerin transfer raporu:

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

BEŞİKTAŞ

Gelen:

Gedson Fernandes

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

Giden:

Salih Uçan (Kiralık)

Ajdin Hasic (Kiralık)

Gedson Fernandes (Kiralık)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

FENERBAHÇE

Gelen:

Ozan Tufan

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

Giden:

Max Meyer

Sinan Gümüş

Muhammed Gümüşkaya (kiralık)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

GALATASARAY

Gelen:

Erick Pulgar (Kiralık)

Inaki Pena (Kiralık)

Semih Kaya

Bafetimbi Gomis

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

Giden:

Gustavo Assunçao

DeAndre Yedlin

Christian Luyindama (Kiralık)

Oğulcan Çağlayan (Kiralık)

Jese Sekidika (Kiralık)

Berk Balaban (Kiralık)

Diagne (Fesih)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

TRABZONSPOR

Gelen:

Edin Visca

Batuhan Kör

Taha Altıkardeş

Enis Destan

Emrehan Gedikli

Yusuf Erdoğan

Kerem Şen

Jean Evrard Kouassi

Tymoteusz Puchacz (Kiralık)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi: İşte dört büyüklerin transfer raporu

Giden:

Yusuf Sarı

Abdulkadir Parmak (Kiralık)

Edgar IE (Fesih)

Gervinho (Fesih)

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