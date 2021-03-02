<p>Süper Lig'de 27. haftanın en iyileri belli oldu. İşte Süper Lig'de 27. haftanın 11'i:&nbsp;</p>
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Süper Lig'de 27. haftanın en iyileri belli oldu. İşte Süper Lig'de 27. haftanın 11'i: 

<p>Uğurcan Çakır - Trabzonspor&nbsp;</p>
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Uğurcan Çakır - Trabzonspor 

<p>N. Skubic - Konyaspor&nbsp;</p>
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N. Skubic - Konyaspor 

<p>C. Luyinama - Galatasaray&nbsp;</p>
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C. Luyinama - Galatasaray 

<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">Emir Dilaver - Çaykur Rizespor&nbsp;</p>
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Emir Dilaver - Çaykur Rizespor 

<p>Attila Szalai - Fenerbahçe&nbsp;</p>
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Attila Szalai - Fenerbahçe 

<p>Ruben Riberio - Hatayspor</p>
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Ruben Riberio - Hatayspor

<p>Jose Sosa - Fenerbahçe&nbsp;</p>
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Jose Sosa - Fenerbahçe 

<p>Fabio Borini - Fatih Karagümrük&nbsp;</p>
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Fabio Borini - Fatih Karagümrük 

<p>Aboubakar - Beşiktaş&nbsp;</p>
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Aboubakar - Beşiktaş 

<p>Mostafa Mohamed - Galatasaray&nbsp;</p>
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Mostafa Mohamed - Galatasaray 

<p>Mame Diouf - Hatayspor&nbsp;</p>
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Mame Diouf - Hatayspor 

<p><strong>VERİLER SAFASCORE SİTESİNDEN ALINMIŞTIR</strong></p>
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VERİLER SAFASCORE SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

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