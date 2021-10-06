Süper Lig'de şu ana kadar en çok bilet satan takımlar belli oldu

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 19:20
<p>Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftası geride kaldı ve milli maç arasına girildi. Sezonun ilk 8 haftasında en çok bilet satan takımlar da belli oldu. Ajansspor'un haberine göre zirvede Fenerbahçe var. İşte en fazla bilet satan takımlar...</p>

Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftası geride kaldı ve milli maç arasına girildi. Sezonun ilk 8 haftasında en çok bilet satan takımlar da belli oldu. Ajansspor'un haberine göre zirvede Fenerbahçe var. İşte en fazla bilet satan takımlar...

<p>Adana Demirspor- 24.000</p>

Adana Demirspor- 24.000

<p>Trabzonspor- 27.000</p>

Trabzonspor- 27.000

<p>Galatasaray- 28.000</p>

Galatasaray- 28.000

<p>Beşiktaş- 57.000</p>

Beşiktaş- 57.000

<p>Fenerbahçe- 62.000</p>

Fenerbahçe- 62.000

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