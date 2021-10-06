Süper Lig'de şu ana kadar en çok bilet satan takımlar belli oldu

Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftası geride kaldı ve milli maç arasına girildi. Sezonun ilk 8 haftasında en çok bilet satan takımlar da belli oldu. Ajansspor'un haberine göre zirvede Fenerbahçe var. İşte en fazla bilet satan takımlar...