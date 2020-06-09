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Daha önce kadın cinayetleri, Çanakkale Savaşları, çocuk gelinler ve Filistin direnişi gibi birçok konuda toplumsal farkındalığı artırmak, çözüm önerileri sunmak için sualtı fotoğraflarıyla farkındalık yaratmaya çalışan sualtı eğitmeni ve fotoğrafçısı Necdet Demirtaş, bu kez de teknolojik bağımlılık için sualtına indi. Antalya'nın Kaş ilçesindeki mavi derinliklere dalan Demirtaş, mart ayından bu yana küresel salgına dönüşerek 6 milyon insana bulaşan, yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olan Covid-19'un teknoloji bağımlılığını artırdığını vurguladı. Profesyonel sualtı sporcuları ve dalgıçlarla çalışan Necdet Demirtaş, yaralı kişiye yardım etmek yerine selfie yapan insanı, uyuşturucu yerine koluna cep telefonu enjekte eden genç kadını, cenazenin başında selfie yapan adamı, öldüğünün farkında olmadan ekrana bakan insanı ve kafes içinde maskesiyle cep telefonuna bakan insanı canlandırdı.