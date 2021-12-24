Temel kazısında ortaya çıktı, korumaya alındı

Sit alanı olarak ilan edilen mozaikler, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi’ndeki ‘Boyalı Höyüğü’ olarak adlandırılan bölgeye yakın bir yerdeki kazıda ortaya çıktı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, mülkiyeti kendisine ait olan arsaya ev yaptırmak istedi. Temel kazısı sırasında toprağın altındaki mozaikler fark edildi. Vatandaşlar durumu hemen müze yetkilileri ve jandarmaya bildirdi. Elbistan Şehir Müzesi görevlileri, alanda bulunan ve birçoğu parçalanan mozaikleri koruma altına aldı. Bölgenin sit alanı ilan edilmesi için de Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve çalışma sonucunda mozaiklerin gün yüzüne çıkarıldığı bölge 3'üncü derece sit alanı ilan edildi.