Temel kazısında ortaya çıktı, korumaya alındı
Hititlerle birlikte Akadlar, Sümerler, Asuriler, İranlılar, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, beylikler ve Osmanlıların hüküm sürdüğü Ekinözü, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki kazılarda elde edilen tarihi eserler de Elbistan Şehir Müzesi’nde sergileniyor. Ekinözü’nde keşfedilen yer mozaikleri, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bölgenin gün yüzüne çıkarılmamış bir zenginliğe sahip olduğu ihtimalini güçlendiriyor.
Sit alanı olarak ilan edilen mozaikler, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi’ndeki ‘Boyalı Höyüğü’ olarak adlandırılan bölgeye yakın bir yerdeki kazıda ortaya çıktı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, mülkiyeti kendisine ait olan arsaya ev yaptırmak istedi. Temel kazısı sırasında toprağın altındaki mozaikler fark edildi. Vatandaşlar durumu hemen müze yetkilileri ve jandarmaya bildirdi. Elbistan Şehir Müzesi görevlileri, alanda bulunan ve birçoğu parçalanan mozaikleri koruma altına aldı. Bölgenin sit alanı ilan edilmesi için de Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve çalışma sonucunda mozaiklerin gün yüzüne çıkarıldığı bölge 3'üncü derece sit alanı ilan edildi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu