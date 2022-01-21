Tüm parti seçmenleri anlaştı: Yüzde 75'i 'evet' dedi!

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 14:12
Tüm parti seçmenleri anlaştı: Yüzde 75'i 'evet' dedi!

Metropoll Araştırma, "Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022: Seçimlerde Parmak Boyası" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Tüm parti seçmenleri anlaştı: Yüzde 75'i 'evet' dedi!

Araştırmaya göre, seçmenlerin yüzde 75'i seçimlerde parmak boyası uygulamasının olmasını istiyor.

Tüm parti seçmenleri anlaştı: Yüzde 75'i 'evet' dedi!

Araştırmada yöneltilen "Seçimlerde oy kullananların ikinci kez oy kullanmaması için parmak boyası uygulamasına geçilmeli mi?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Tüm parti seçmenleri anlaştı: Yüzde 75'i 'evet' dedi!

Evet geçilmelidir: 75.3

Hayır gerekli değil: 20.3

Bilmiyorum: 4.4


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