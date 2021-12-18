Tünelle ulaşılıyor, tam 2 bin yıllık
Yerin yaklaşık 8 metre altına uzanan bir tünelle ulaşılan mozaik, mimari yapısı ve doğallığı bozulmadan, yapıldığı döneme, kullanılan malzemelere uygun ve özgün niteliğine bağlı kalınarak koruma altına alındı. Uzmanların ilk incelemesinde, figürlerin Yunan mitolojisinde tanrılar arasındaki aşkı anlattığı, aşk tanrısı Eros'un ise elindeki horozlarla tasvir edildiği değerlendirildi.
KURUL KARARI ALINDI
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu ele geçirilen mozaiğin tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Keser, antik mimarlıkta sütunlu koridorlarla çevrelenmiş dikdörtgen biçimli üstü açık bir avlu olarak tanımlayabilecekleri Yunan mimari stili olan peristil tarzındaki avluda kazı yapıldığını belirtti.
Keser, eşsiz tarihi özelliğe sahip yapı ve mozaik çevresinde hemen koruma önlemleri aldıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:
"Bu avlu Smyrna Agorası'na 50, Büyük Tiyatro'ya 100 metre uzaklıkta. Antik Dönem Smyrna merkezi olarak nitelendirebileceğimiz bir alandayız. Roma dönemi sivil mimarlık alanındaki ilk örnekleri olduğunu söyleyebiliriz. Alanın henüz çok geniş bir araştırması yapılmadı. Önce bölgenin kamulaştırılması ve bazı binaların yıkılması gerekiyor."
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun bölgedeki sit derecesini 2 olarak belirlediğine işaret eden Keser, "Koruma önlemleri almaya çalışıyoruz. Taşınmaz kültür varlıkları restorasyon kurallarına uygun olarak konservasyonunu yapıyoruz. Bu alanı dolduracağız ve korumasını sağlayacağız" dedi.
Hünkar Keser, bölgenin emniyet ekiplerince sürekli koruma altına alındığını da sözlerine ekledi.
ROMALI BİR ZENGİNE AİT
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri kasım ayında tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora Ören Yeri'ne yakın, araçların giremediği dar sokaklar arasındaki bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşmış ve operasyon başlatmıştı.
Yaklaşık bir ay süren takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tünel kazarak toprağın yaklaşık 8 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalamıştı.
Polisin bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede çalışma yapmış, bir kuyudan merdivenle inilen bölgede, erken Roma dönemine ait 178x171 santimetrelik iki mozaik ve 2 metre uzunluğunda 2 kaideli yivli sütun tespit edilmişti.
Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen, ellerinde horoz olan iki insan figürünün yer aldığı mozaiklerin, genellikle konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediği belirlenmişti.
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşına zam oranını açıkladı
- BDDK, bankalar için harekete geçti
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- ASELSAN ‘Katar’lı oldu!
- Çok konuşulacak “5'li çete” iddiası
- Borsa İstanbul'dan ardı ardına devre kesici
- Patronlardan acil önlem çağrısı
- Esat Toklu Danıştay üyesi oldu
- Merkez Bankası dolara 5. kez müdahale etmişti
- Üçüncü aşı işe yarıyor mu?