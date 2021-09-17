Twitter’dan dikkat çeken Türkiye kararı

Açıklamada, “Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen’e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de Twitter kullananların %90’ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız” denilmişti.

