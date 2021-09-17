Twitter’dan dikkat çeken Türkiye kararı

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 21:52
<p>Twitter, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada, belirli bir süre için Türkiye’de Twitter reaksiyonlarını test ettiklerini belirtmişti.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Twitter, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada, belirli bir süre için Türkiye’de Twitter reaksiyonlarını test ettiklerini belirtmişti. 

<p>Açıklamada, “Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen’e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de Twitter kullananların %90’ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız” denilmişti.<br data-mce-bogus="1"></p>

Açıklamada, “Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen’e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de Twitter kullananların %90’ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız” denilmişti.

<p>Twitter Türkiye’den yapılan açıklamada, testlerin duraklatıldığı belirtildi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Twitter Türkiye’den yapılan açıklamada, testlerin duraklatıldığı belirtildi.

<p>Açıklamada, “Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye’deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler” denildi.</p>

Açıklamada, “Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye’deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler” denildi.

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