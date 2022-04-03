Üç ayda 500 bin kişi geldi, bozdurup bozdurup harcıyorlar

Euro ve Bulgar Levası karşısında değer kaybeden Türk Lirası, Edirne'yi yabancılar için AVM'ye dönüştürdü. Sınır şehrinde her şey o kadar ucuz ki son üç ayda kente 500 bin Bulgar ve Yunan geldi.

Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan vatandaşları da tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamaya başladı.