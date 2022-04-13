Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:35
<p>Muğla Büyükşehir Belediyesi, “3’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu” etkinlikleri kapsamında 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcuyu tarihi Latmos’da ağırladı.</p>

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “3’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu” etkinlikleri kapsamında 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcuyu tarihi Latmos’da ağırladı.

<p>Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas’ın Kapıkırı mahallesinde “3’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu” düzenlendi.</p>

Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas’ın Kapıkırı mahallesinde “3’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu” düzenlendi.

<p>Türkiye’nin yüzde yüz keçi parkuru olarak geçen ve bu yıl ‘Zamanda yolculuk’ sloganıyla gerçekleştirilen yarışlara 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcu katıldı.</p>

Türkiye’nin yüzde yüz keçi parkuru olarak geçen ve bu yıl ‘Zamanda yolculuk’ sloganıyla gerçekleştirilen yarışlara 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcu katıldı.

<p>0K Latmos Lake Trail, 17K Latmos Short Trail ve 45K Latmos Ultra Maraton olmak üzere 3 kategoride yarışan sporculara Latmosu koşarak keşfettiler.</p>

0K Latmos Lake Trail, 17K Latmos Short Trail ve 45K Latmos Ultra Maraton olmak üzere 3 kategoride yarışan sporculara Latmosu koşarak keşfettiler.

<p>Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün startını verdiği yarışların dereceleri şu şekilde;</p>

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün startını verdiği yarışların dereceleri şu şekilde;

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