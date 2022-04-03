Ünal Aysal: Aynı işi bir daha yapmam
İşte Aysal'ın açıklamaları:
'BAŞKANLIK AKLIMDAN GEÇMİYORDU'
"2011'de bizzat Galatasaray başkanlığına aday oldum. Arkadaşlarımın bir yerde hem itelemesiyle hem de desteğiyle diyelim. Yoksa böyle bir şey hatırımdan geçmiyordu ve güzel bir dönem geçirdik. Güzel bir üç buçuk dört sene geçirdik. Benim için hedef her zaman iş hayatımda olduğu gibi özellikle sporda yarışmanın önemli olduğu başarı kelimesi benim için bir slogandır."
'EN BÜYÜK HEDEF MARKA DEĞERİ!'
"Bütün bu kulübü başarıya karşı bu şekilde başarı için hazırlamaya çalıştım ve gerçekten de bu toplu bir dayanışmaya ve toplu bir başarıya ulaştı. Başarı, hedef. Ama en büyük hedef şirketler için olduğu gibi marka değerinin yükseltilmesi. Marka değerini de siz bir oyuncuyla, üç oyuncuyla, bir şampiyonlukla, iki şampiyonlukla yapamazsınız. Bu bir kitlenin bunu kabullenmesi ve kitlenin hep beraber aynı istikamete doğru yürümesiyle olur."
'KIRILMA KELİMESİ MANTIKLI GELİYOR'
"Tam böyle izah etmek istemezdim ama bana da şu anda kırılma kelimesi mantıklı geliyor. Evet, yani özellikle az evvel izah ettiğim bir hedefe doğru beraber, hep beraber hücum edilmesi, gidilmesi gereken dönemde takdir görmüyoruz. Arkadaşlar bana teşekkürler deyip ayrılmak en doğrusu"
'24 SAAT 7 GÜN ÇALIŞMANIZ GEREK'
"Galatasaray dönemi samimiyetle söyleyeyim 24 saat 7 gün çalışmayı gerektiren bir dönem. Galatasaray sadece bir futbol değil içinde kurumları olan bir holdingten daha fazlası. Oranın yönetimi için çok ciddi bir donanıma ihtiyacınız var. Her şeyden önce tecrübeye ihtiyacınız var. Onun ötesinde bütün zamanınıza ihtiyacınız var."
'GALATASARAY KİMSEYE BAĞLI OLAMAZ!'
"Ben o üç buçuk dört sene içerisinde kendi işlerimle hemen hemen hiç uğraştığımı hatırlamıyorum. Tüm zamanımı Galatasaray'a harcadım. Galatasaray camiası hiç kimseye bağımlı olamaz, hiç kimseye ihtiyacı da olamaz, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak donanıma, bilgiye ve ilişkilere sahip bir kurum. Onun için kişilere muhtaç olmamamız lazım!"
'GALATASARAY'A GÖNÜL BAĞIM...'
"Galatasaray tarihinde Gül Baba diye birisi var. Bugünkü Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesinde yatar. Benim bütün şirketlerimde, yurt dışında yurt içinde gittiğim her yerde arkadaşlarım buna saygı olarak masamda daima bir tane kırmızı, tek başına bir gül bulundururlar. Sebebi: benim Galatasaray'a olan gönül bağımdan gelir. Elli senedir böyle!"
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