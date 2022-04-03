Ünal Aysal: Aynı işi bir daha yapmam

'EN BÜYÜK HEDEF MARKA DEĞERİ!'

"Bütün bu kulübü başarıya karşı bu şekilde başarı için hazırlamaya çalıştım ve gerçekten de bu toplu bir dayanışmaya ve toplu bir başarıya ulaştı. Başarı, hedef. Ama en büyük hedef şirketler için olduğu gibi marka değerinin yükseltilmesi. Marka değerini de siz bir oyuncuyla, üç oyuncuyla, bir şampiyonlukla, iki şampiyonlukla yapamazsınız. Bu bir kitlenin bunu kabullenmesi ve kitlenin hep beraber aynı istikamete doğru yürümesiyle olur."