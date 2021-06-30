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"Ali Koç, kadronun yüzde 70 oranında hazır olduğunu söylüyor. Birkaç müdahale ile yüzde 100'e gelecek. Bu kimin fikri, kimin tespiti? Eğer yeni gelecek hoca belli değilse, görüşmeler devam ediyorsa ve bu hoca yabancıysa bu takımı hem dışarıdan hem de içeriden analiz etmek için bir süreye ihtiyacı olacak. Yüzde kaç hazır olduğunu daha Türkiye'ye gelmeden, anlaşma yapmadan, başka bir takımı çalıştırırken, nasıl biliyor olabilir?"