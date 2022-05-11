Van Bahçesaray'a mayıs ayında kar yağdı

Hayvanlarıyla Batman'dan bölgeye gelen İbrahim Karşi ise "Batman'dan buraya kadar yaya olarak geldim. Bizim halimizi görüyorsunuz. Allah'ın emri, takdiridir. Kar yağışı var, ot, saman, arpa yok. Koyunlar perişan oldu. 25 günde yaya olarak geldim yolda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.