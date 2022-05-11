Van Bahçesaray'a mayıs ayında kar yağdı
"YAZLIK LASTİKLE GELENLER YOLDA KALDI"
Kış boyunca bölgede karla mücadele eden Karayolları ekipleri, yağışla birlikte çalışmalarına tekrar başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiyesi ekip şefi Murat Yücel, "Mayıs ayının ortasında karla mücadeleye devam ediyoruz. Akşam saatlerinden bu yana kar yağışı devam ediyor. Şu an kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaştı. Yolun kapanmaması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yolda kalan çok sayıda vatandaş oldu. Yazlık ve zincirsiz lastiklerle gelen vatandaşlar yolda kaldı. Hepsini kurtardık kimse kalmadı. Yolumuzu da temizlik" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
- TEM bağlantısı göle döndü: Su borusu patladı
- Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı
- Sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü
- Feci kaza: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Denizde 66 saat! Türk kaptan yurda döndü
- Van kedisinin sevimli yavruları
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Sedat Peker'den 'Demirören' mesajı
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'
- Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti