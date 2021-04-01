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Dünyada beslenme şekli olarak her geçen gün daha da yaygınlaşan veganlık, özünde bunun çok daha ötesinde bir felsefeye dayanıyor. Hayvan sömürüsüne ve türcülüğe karşı olarak ortaya çıkan veganlık etik sebepler, çevresel etkileri ve sağlıklı beslenme gibi sebepler dolayısı ile daha yoğun desteklenen bir hareket haline gelmiş durumda.