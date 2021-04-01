<p>Vegan yaşam felsefesinin yayılması ve hayvan özgürlüğü mücadelesinin artması amacıyla, insanlık tarihinde doğa bilimleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Tales’in şehri Didim’de, 2017 yılından beri Tarihi Apollon Tapınağı'nın hemen yanında düzenlenen, Türkiye'nin ilk vegan festivali Didim Vegfest bu yıl 28-29-30 Mayıs tarihlerinde "Didim VegFest Online" adı altında çevrimiçi olarak düzenlenecek.</p>
1

Vegan yaşam felsefesinin yayılması ve hayvan özgürlüğü mücadelesinin artması amacıyla, insanlık tarihinde doğa bilimleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Tales’in şehri Didim’de, 2017 yılından beri Tarihi Apollon Tapınağı'nın hemen yanında düzenlenen, Türkiye'nin ilk vegan festivali Didim Vegfest bu yıl 28-29-30 Mayıs tarihlerinde "Didim VegFest Online" adı altında çevrimiçi olarak düzenlenecek.

<p>Dünyada beslenme şekli olarak her geçen gün daha da yaygınlaşan veganlık, özünde bunun çok daha ötesinde bir felsefeye dayanıyor. Hayvan sömürüsüne ve türcülüğe karşı olarak ortaya çıkan veganlık etik sebepler, çevresel etkileri ve sağlıklı beslenme gibi sebepler dolayısı ile daha yoğun desteklenen bir hareket haline gelmiş durumda.</p>
2

Dünyada beslenme şekli olarak her geçen gün daha da yaygınlaşan veganlık, özünde bunun çok daha ötesinde bir felsefeye dayanıyor. Hayvan sömürüsüne ve türcülüğe karşı olarak ortaya çıkan veganlık etik sebepler, çevresel etkileri ve sağlıklı beslenme gibi sebepler dolayısı ile daha yoğun desteklenen bir hareket haline gelmiş durumda.

<p>Dünyada veganlık giderek daha fazla kabul görüyor. Şu an dünya nüfusunun yüzde 1'i vegan/ vejeteryan olarak besleniyor. Türkiye’de net bir sayı olmamakla birlikte her geçen gün farkına varılan ve bu konuda bireysel ve örgütsel adımlar atılan bir konu...</p>
3

Dünyada veganlık giderek daha fazla kabul görüyor. Şu an dünya nüfusunun yüzde 1'i vegan/ vejeteryan olarak besleniyor. Türkiye’de net bir sayı olmamakla birlikte her geçen gün farkına varılan ve bu konuda bireysel ve örgütsel adımlar atılan bir konu...

<p><strong>VEGAN DOSTU KENTİ DİDİM&nbsp;</strong></p><p>Didim 3 senedir düzenlediği festivalle r işle vegan dostu kent olma yolunda ilk adımlarını attı. Bununla birlikte Didim Belediyesi bazı kararlarla bu yönde ilerlemeye başladı. Etkinliklerde havai fişek kullanımını iptal eden belediye iştiraki olduğu etkinliklerde de havai fişek kullanılmasını istemiyor. Aynı zamanda Didim'de fayton kullanımı da belediye tarafından engellenmiş durumda.</p>
4

VEGAN DOSTU KENTİ DİDİM 

Didim 3 senedir düzenlediği festivalle r işle vegan dostu kent olma yolunda ilk adımlarını attı. Bununla birlikte Didim Belediyesi bazı kararlarla bu yönde ilerlemeye başladı. Etkinliklerde havai fişek kullanımını iptal eden belediye iştiraki olduğu etkinliklerde de havai fişek kullanılmasını istemiyor. Aynı zamanda Didim'de fayton kullanımı da belediye tarafından engellenmiş durumda.

<p><strong>TÜRKİYE'NİN İLK "DENEYSİZ" BELEDİYESİ&nbsp;</strong></p><p>Bunun yanı sıra Didim Belediyesi, belediyenin korumakla yükümlü olduğu hayvanları hiçbir şekilde denek olarak laboratuvarlara göndermeyeceğine yönelik bir karar çıkardı. Karara göre, belediye sokak ve barınaklarında yaşayan hiçbir hayvan, hayvan deneylerinde kullanılmak amacıyla hayvan deneyi yapan laboratuvarlara verilmeyecek. Bu karar ile birlikte Didim Belediyesi Türkiye'nin ilk deneysiz belediyesi olup, diğer belediyelere de örnek teşkil etmeyi hedefliyor.</p>
5

TÜRKİYE'NİN İLK "DENEYSİZ" BELEDİYESİ 

Bunun yanı sıra Didim Belediyesi, belediyenin korumakla yükümlü olduğu hayvanları hiçbir şekilde denek olarak laboratuvarlara göndermeyeceğine yönelik bir karar çıkardı. Karara göre, belediye sokak ve barınaklarında yaşayan hiçbir hayvan, hayvan deneylerinde kullanılmak amacıyla hayvan deneyi yapan laboratuvarlara verilmeyecek. Bu karar ile birlikte Didim Belediyesi Türkiye'nin ilk deneysiz belediyesi olup, diğer belediyelere de örnek teşkil etmeyi hedefliyor.

<p><strong>DİDİM VEGFEST ONLİNE'DA NELER OLACAK?&nbsp;</strong></p><p>28-29-30 Mayıs Tarihlerinde VegFest'in dijital yayın kanallarında prömiyer'i yapılacak Didim VegFest, söyleşiler, atölyeler, konserler ve canlı yayınlar ile, pandemi sürecinde internet üzerinden içerik takip etme alışkanlığı gittikçe artan kullanıcılar ile birlikte çok geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Aynı zamanda İngilizce altyazı desteği ile yapılacak yayın, vegan yaşam felsefesine uluslararası bir katkı sağlamak ve gelecek yıllarda bu felsefeye daha fazla dikkat çekmek amacıyla hazırlanıyor.</p><p>Vegfest’te konuşmacılar:</p><p>Zülal Kalkandelen, Oben Budak, Tuğçe Madayanti, Sezgin İnceel, Yusuf Emre Yalçın, Ayşegül Atman, Pınar Sevginer, Elida Zerri, Dr. Suat Erus, Sercan Akduman, Cihan Baltepe</p>
6

DİDİM VEGFEST ONLİNE'DA NELER OLACAK? 

28-29-30 Mayıs Tarihlerinde VegFest'in dijital yayın kanallarında prömiyer'i yapılacak Didim VegFest, söyleşiler, atölyeler, konserler ve canlı yayınlar ile, pandemi sürecinde internet üzerinden içerik takip etme alışkanlığı gittikçe artan kullanıcılar ile birlikte çok geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Aynı zamanda İngilizce altyazı desteği ile yapılacak yayın, vegan yaşam felsefesine uluslararası bir katkı sağlamak ve gelecek yıllarda bu felsefeye daha fazla dikkat çekmek amacıyla hazırlanıyor.

Vegfest’te konuşmacılar:

Zülal Kalkandelen, Oben Budak, Tuğçe Madayanti, Sezgin İnceel, Yusuf Emre Yalçın, Ayşegül Atman, Pınar Sevginer, Elida Zerri, Dr. Suat Erus, Sercan Akduman, Cihan Baltepe

Video Haberler