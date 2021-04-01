Vegan yaşam felsefesinin yayılması ve hayvan özgürlüğü mücadelesinin artması amacıyla, insanlık tarihinde doğa bilimleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Tales’in şehri Didim’de, 2017 yılından beri Tarihi Apollon Tapınağı'nın hemen yanında düzenlenen, Türkiye'nin ilk vegan festivali Didim Vegfest bu yıl 28-29-30 Mayıs tarihlerinde "Didim VegFest Online" adı altında çevrimiçi olarak düzenlenecek.
Dünyada beslenme şekli olarak her geçen gün daha da yaygınlaşan veganlık, özünde bunun çok daha ötesinde bir felsefeye dayanıyor. Hayvan sömürüsüne ve türcülüğe karşı olarak ortaya çıkan veganlık etik sebepler, çevresel etkileri ve sağlıklı beslenme gibi sebepler dolayısı ile daha yoğun desteklenen bir hareket haline gelmiş durumda.
VEGAN DOSTU KENTİ DİDİM
Didim 3 senedir düzenlediği festivalle r işle vegan dostu kent olma yolunda ilk adımlarını attı. Bununla birlikte Didim Belediyesi bazı kararlarla bu yönde ilerlemeye başladı. Etkinliklerde havai fişek kullanımını iptal eden belediye iştiraki olduğu etkinliklerde de havai fişek kullanılmasını istemiyor. Aynı zamanda Didim'de fayton kullanımı da belediye tarafından engellenmiş durumda.
TÜRKİYE'NİN İLK "DENEYSİZ" BELEDİYESİ
Bunun yanı sıra Didim Belediyesi, belediyenin korumakla yükümlü olduğu hayvanları hiçbir şekilde denek olarak laboratuvarlara göndermeyeceğine yönelik bir karar çıkardı. Karara göre, belediye sokak ve barınaklarında yaşayan hiçbir hayvan, hayvan deneylerinde kullanılmak amacıyla hayvan deneyi yapan laboratuvarlara verilmeyecek. Bu karar ile birlikte Didim Belediyesi Türkiye'nin ilk deneysiz belediyesi olup, diğer belediyelere de örnek teşkil etmeyi hedefliyor.
DİDİM VEGFEST ONLİNE'DA NELER OLACAK?
28-29-30 Mayıs Tarihlerinde VegFest'in dijital yayın kanallarında prömiyer'i yapılacak Didim VegFest, söyleşiler, atölyeler, konserler ve canlı yayınlar ile, pandemi sürecinde internet üzerinden içerik takip etme alışkanlığı gittikçe artan kullanıcılar ile birlikte çok geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Aynı zamanda İngilizce altyazı desteği ile yapılacak yayın, vegan yaşam felsefesine uluslararası bir katkı sağlamak ve gelecek yıllarda bu felsefeye daha fazla dikkat çekmek amacıyla hazırlanıyor.
Vegfest’te konuşmacılar:
Zülal Kalkandelen, Oben Budak, Tuğçe Madayanti, Sezgin İnceel, Yusuf Emre Yalçın, Ayşegül Atman, Pınar Sevginer, Elida Zerri, Dr. Suat Erus, Sercan Akduman, Cihan Baltepe
Video Haberler
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
- Mansur Yavaş, kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı
- Donmuş göle nefes kesen atlayış kamerada
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti