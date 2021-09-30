Vitor Pereira: ”Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil”

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kendileri ve takım için zor bir gece olduklarını ifade ederek, ”Aileyiz kazanınca da kaybedince de. 3-0’lık mağlubiyet almak kolay değil. Ama ben size maçla alakalı fikrimi anlatıyım. Maça dominant başladık, pozisyonlar ürettik ama bu tarz seviyelerde oynuyorsanız hata yaptığınızda golle ödüyorsunuz. İlk hatada gol yedik. Bu durum maçın devamında onlara rahatlık verdi. Organize bir şekilde devam edemedik golden sonra, merkezde çok kompaktlardı ve her top kaybında kontratak yaptılar. Özgüvenimizi kaybettik golden sonra. Basit pas hataları ve top kayıpları yaptık. Bir iki pozisyon ürettik. İkinci yarı boşluk bulduk, pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Onlar da çok iyi kontrataklarla geldiler. Pozisyonlar ürettiğimiz anda gelip ikinci golü attılar. Biz de bu andan sonra dengemizi kaybettik. Duygusal oynadık atmosferine etkisiyle. Maçın en büyük etkisi yediğimiz ikinci goldü. Bu golü yemek taktiksel dengemizi kaybettirdi. Bu seviyede böyle bir takıma karşı oynuyorsanız eğer boşluk verirseniz gol atarlar. 3. golü de böyle buldular. Biz onların hatalarını değerlendirip gol atamadık. Onlar bizim hatalarımızı değerlendirip golleri attılar. Aldığımız zor bir sonuç, 3-0 ağır bir skor ama bugün 3 puan kaybettik. Deplasmanda bunu telafi etmeliyiz. Bugünden itibaren toparlanıp Kasımpaşa maçını düşünmemiz lazım. Çok önemli bir maç. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor, hatalarımızdan ders çıkarıp güçlenmemiz gerekiyor. Pazar günü taraftarımıza 3 puan vermemiz gerekiyor. Taraftara teşekkür ediyorum. Ben bu takımın geleceğine inanıyorum bu takımın kalitesi var” dedi.