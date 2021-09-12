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Pereira, mücadelenin çok durmasıyla ilgili olarak, “Tabii ki ben yüksek ritimli, bol koşulu ve faulün az olduğu oyunları seviyorum. İngiltere’deki gibi takımların çok koştuğu maçları seviyorum. Hakemlerin de oyunu ne zaman durdurup ne zaman durdurmamaları gerektiğini iyi ayırt etmeleri gerekiyor. Oyun çok fazla durduğu zaman tribünler için de güzel bir şov olmuyor. Oyunun çok durması güzel bir şey değil. Ama tabii ki bunun sorumlusu ben değilim. Bu hakemin sorumluluğundadır” dedi. Yaşanan sakatlıklara da değinen Pereira, “Bazı dramatik sakatlıklarımız oldu. Pelkas ve Serdar Dursun omzundan sakatlanmıştı. Kas sakatlıklarımız da var. Yüksek ritimli, baskılı oynamak istiyoruz. Bu yoğun tempoya adapte olmaları gerekiyor. Bazı oyuncuların bu tarz sakatlıklar yaşaması normal. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Tisserand milli takıma gitti ve nasıl bir zeminde oynadığını bilmiyoruz. Onun da kasığında çekme oldu. Serdar’ın muhtemelen burnu kırıldı. Bunun maç temposuyla alakalı olduğunu düşünmüyoruz. Bazı oyuncular bu ritimle ilgili sıkıntılar yaşamış olabilir ama bazı sakatlıklar bu ritimle ilgili değil” ifadelerini kullandı.