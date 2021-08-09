<p>2002'de transfer olduğu Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar koruyan Demirel 2019'da aktif futbol hayatına son vermişti. Sarı lacivertlilerde bu sezonun başına kadar teknik kadroda yer alan Demirel ile yollar sezon başında ayrılmıştı.</p>
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2002'de transfer olduğu Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar koruyan Demirel 2019'da aktif futbol hayatına son vermişti. Sarı lacivertlilerde bu sezonun başına kadar teknik kadroda yer alan Demirel ile yollar sezon başında ayrılmıştı.

<p>Başkan Ali Koç'un da katıldığı basın toplantısında takımdan ayrıldığını açıklayan Demirel, nedefleri olduğunu belirterek şunları söylemişti: " Çok teknik adamlar geldi çok futbolcular geldi. Hiçbirinin gidişi için basın toplantısı düzenlenmedi. İlk defa ben bu durumla karşı karşıya kalıyorum. Bu beni değerli hissettirdi. Emre Belözoğlu ile taşın altına elimizi soktuk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başkanımın da dediği gibi 20 yıl önce buraya girdiğimde delikanlı adım atarken acaba diyen bir genç vardı. Şimdi 40 yaşında istekli ve heyecanlı bir Volkan var. Hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda kendi doğrularımla ilerleyeceğim."</p>
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Başkan Ali Koç'un da katıldığı basın toplantısında takımdan ayrıldığını açıklayan Demirel, nedefleri olduğunu belirterek şunları söylemişti: " Çok teknik adamlar geldi çok futbolcular geldi. Hiçbirinin gidişi için basın toplantısı düzenlenmedi. İlk defa ben bu durumla karşı karşıya kalıyorum. Bu beni değerli hissettirdi. Emre Belözoğlu ile taşın altına elimizi soktuk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başkanımın da dediği gibi 20 yıl önce buraya girdiğimde delikanlı adım atarken acaba diyen bir genç vardı. Şimdi 40 yaşında istekli ve heyecanlı bir Volkan var. Hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda kendi doğrularımla ilerleyeceğim."

<p>Demirel, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamanın ardından teknik direktörlük hayallerine mola vererek yorumculuğa geçme kararı aldı. Ajansspor'un haberine göre, Demirel, yayıncı kuruluş beIN Spors ile anlaştı.</p>
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Demirel, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamanın ardından teknik direktörlük hayallerine mola vererek yorumculuğa geçme kararı aldı. Ajansspor'un haberine göre, Demirel, yayıncı kuruluş beIN Spors ile anlaştı.

<p>Demirel'in geçen sezon Fenerbahçe ile mahkemelik olan yayıncı kuruluşa geçmesi dikkat çekti. Sarı lacivertliler, kendileri aleyhine taraflı davrandığı gerekçesiyle yayıncı kuruluşa karşı birçok protesto eylemi gerçekleştirmişti. Yayıncı kuruluş, Fenerbahçeli oyuncuları sansürmişti.&nbsp; Giyilen 'Be Fair' (Adil Ol) tişörtü yüzünden Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş mahkemelik olmuşlardı.</p>
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Demirel'in geçen sezon Fenerbahçe ile mahkemelik olan yayıncı kuruluşa geçmesi dikkat çekti. Sarı lacivertliler, kendileri aleyhine taraflı davrandığı gerekçesiyle yayıncı kuruluşa karşı birçok protesto eylemi gerçekleştirmişti. Yayıncı kuruluş, Fenerbahçeli oyuncuları sansürmişti.  Giyilen 'Be Fair' (Adil Ol) tişörtü yüzünden Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş mahkemelik olmuşlardı.

<p>Volkan Demirel Fenerbahçe formasıyla 523 maça çıktı.&nbsp;</p>
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Volkan Demirel Fenerbahçe formasıyla 523 maça çıktı. 

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