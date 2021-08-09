Başkan Ali Koç'un da katıldığı basın toplantısında takımdan ayrıldığını açıklayan Demirel, nedefleri olduğunu belirterek şunları söylemişti: " Çok teknik adamlar geldi çok futbolcular geldi. Hiçbirinin gidişi için basın toplantısı düzenlenmedi. İlk defa ben bu durumla karşı karşıya kalıyorum. Bu beni değerli hissettirdi. Emre Belözoğlu ile taşın altına elimizi soktuk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başkanımın da dediği gibi 20 yıl önce buraya girdiğimde delikanlı adım atarken acaba diyen bir genç vardı. Şimdi 40 yaşında istekli ve heyecanlı bir Volkan var. Hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda kendi doğrularımla ilerleyeceğim."
Demirel'in geçen sezon Fenerbahçe ile mahkemelik olan yayıncı kuruluşa geçmesi dikkat çekti. Sarı lacivertliler, kendileri aleyhine taraflı davrandığı gerekçesiyle yayıncı kuruluşa karşı birçok protesto eylemi gerçekleştirmişti. Yayıncı kuruluş, Fenerbahçeli oyuncuları sansürmişti. Giyilen 'Be Fair' (Adil Ol) tişörtü yüzünden Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş mahkemelik olmuşlardı.
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