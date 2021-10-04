WhatsApp dışında kullanabilecek mesajlaşma uygulamaları

04 Ekim 2021 Pazartesi, 20:13
<p>Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, yeni sözleşme özelliklerini kullanıcılarıyla paylaştı. Gizlilik sözleşmesini kabul etmek istemeyen kullanıcılar ise&nbsp; başka uygulamalara yöneldi. İşte WhatsApp'ın yerine kullanabilecek en iyi 6 mesajlaşma uygulaması...</p>

Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, yeni sözleşme özelliklerini kullanıcılarıyla paylaştı. Gizlilik sözleşmesini kabul etmek istemeyen kullanıcılar ise  başka uygulamalara yöneldi. İşte WhatsApp'ın yerine kullanabilecek en iyi 6 mesajlaşma uygulaması...

<p>Telegram</p><p>Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.</p>

Telegram

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.

<p>Signal</p><p>iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.</p>

Signal

iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

<p>Viber</p><p>WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.</p>

Viber

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.

<p>WeChat</p><p>Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.</p>

WeChat

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

<p>Line</p><p>iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.</p>

Line

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

<p>iMessage</p><p>Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage,&nbsp; Mac ve iPhone'larda kullanabiliyor.</p>

iMessage

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage,  Mac ve iPhone'larda kullanabiliyor.

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