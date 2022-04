Yağmurlu havada kahvenize eşlik edecek kısacık kitaplar

"İvan İlyiç çok seviyordu onu. Pyotr İvanoviç durmadan haç çıkarıyor, bir yandan da ortaya, zangoca da, cesede de, köşede masanın üzerindeki tasvirlere de doğrudan yönelmeden öne eğilerek selamlar veriyordu. Sonunda, haç çıkarmasının artık aşırıya kaçtığını hissedince durdu, cesedi incelemeye koyuldu. Ceset, her cesedin yattığı gibi, kaskatı kesilmiş organlarıyla tabutun içine iyice gömülmüş, başı yastığın üzerinde yana kaykılmış, yatıyordu. Her ölününki gibi onun da çökük şakaklarına doğru çıplaklaşan balmumu rengi alnı ile üst dudağına baskı yapıyormuş gibi duran dik burnu ortaya çıkmıştı. Çok değişmişti İvan İlyiç. Pyotr İvanoviç görmeyeli daha da zayıflamıştı. Ne var ki, her ölüde olduğu gibi, yüzü yaşarken olduğundan daha güzel, özellikle daha anlamlıydı. Yüzünde, yapılması gerekenin yapıldığı, üstelik doğru yapıldığı anlatımı vardı. Bu anlatımda ayrıca, yaşayanlara bir sitem ya da anımsatma da vardı. Bu anımsatma Pyotr İvanoviç’e yersiz ya da hiç değilse kendisini ilgilendirmez gelmişti. Bir rahatsızlık hissetti içinde, bu yüzden çabucak bir kez daha haç çıkardı, hiç de yakışık almaz bir biçimde (öyle gelmişti ona) pek aceleci, dönüp kapıya yürüdü. Şvarts ara odada, bacaklarını iki yana alabildiğine açmış, arkasına attığı ellerinde silindir şapkasıyla oynayarak onu bekliyordu. Güleç yüzlü, zarif, her şeyiyle pırıl pırıl Şvarts’ı görünce canlanıverdi Pyotr İvanoviç. Bu adamın, Şvarts’ın, böyle şeyleri çoktan aşmış biri olduğunu, kendini üzücü izlenimlere bırakacak bir insan olmadığını anlamıştı."