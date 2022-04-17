Yağmurlu havada kahvenize eşlik edecek kısacık kitaplar

"Mitin konumu çok farklıdır. Mit, çağların en eskisinden gelmiş, herhangi bir yazar anlatmadan önce de var olan bir anlatı biçiminde ortaya çıkar. Bu anlamda mitik anlatı bireysel yaratımla ya da yaratıcı düşgücüyle değil aktarımla, hafızayla oluşur. Aktarım ile hafıza arasında, ezberlemeye dayalı bu sıkı ilişki sayesinde mit şiire yaklaşır; belli ki şiir de kaynağında, ilk kez gün ışığına çıkarken mitik yaratım süreciyle sarmaş dolaş olmuştur. Homeros destanları buna örnektir. Destan, kahramanların maceralarıyla anlatıyı dokumadan önce sözlü şiir gibidir; dinleyicilerin önünde Hafıza Tanrıçasından ( Mnemosyne) esin alan ozanlar tarafından kuşaklar boyu okunup söylenen şiirdir bu; yazıya geçirilmesi, resmi bir metin haline getirilmesi çok daha sonraya rastlar.

Bugün bile bir şiir ancak okunduğu zaman var olur; şiiri hayata geçirmek için ezbere bilmek, içimizden, sessiz sözcüklerle okumak gerekir. Mit de günlük yaşantının akışı içinde kuşaktan kuşağa anlatılıp aktarılırsa yaşayabilir. Aksi halde kütüphane köşelerine atılıp yazılı metin halinde donup kalırsa, mitoloji konusunda uzmanlaşmış üç beş kişi için başvuru kaynağı olmaktan öteye gidemez.

Hafıza, sözellik, gelenek: Mitin var olma, varlığını sürdürme koşullarıdır bunlar. Bunlar mite bazı belirleyici özellikler kazandırırlar, ki bunu da şiir etkinliğiyle mitik etkinliği karşılaştırdığımızda açıkça ortaya çıkarabiliriz. Her ikisinin de söze yükledikleri işlev, aralarındaki temel bir farkı ele verir."