<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm üretiminin yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, asma yaprağı&nbsp;hasadı başladı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm üretiminin yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, asma yaprağı hasadı başladı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım&nbsp;merkezlerinden İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda bugünlerde hummalı bir telaş var.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda bugünlerde hummalı bir telaş var.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" üzümlerinin yetiştiği bağlarda, yaprak&nbsp;hasadı yapılıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" üzümlerinin yetiştiği bağlarda, yaprak hasadı yapılıyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Sarmanın ana malzemesi asma olan&nbsp;yaprağı kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermeden toplanıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Sarmanın ana malzemesi asma olan yaprağı kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermeden toplanıyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İmece usulü veya günlüğü 50 liradan yevmiyeci işçiler tarafından&nbsp;toplanan yapraklar&nbsp;salamura işlemi yapılıp&nbsp;plastik bidonlarda veya şişelerde satışa sunuluyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İmece usulü veya günlüğü 50 liradan yevmiyeci işçiler tarafından toplanan yapraklar salamura işlemi yapılıp plastik bidonlarda veya şişelerde satışa sunuluyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüm üretiminin ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek,&nbsp;mevsimsel yağışlardan dolayı bağ yapraklarının veriminin ve kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüm üretiminin ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, mevsimsel yağışlardan dolayı bağ yapraklarının veriminin ve kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Köse, üzümün tarlada kilogramı yaklaşık 1 liradan alıcı bulurken, yaprağının 10 katına satıldığını dile getirdi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Köse, üzümün tarlada kilogramı yaklaşık 1 liradan alıcı bulurken, yaprağının 10 katına satıldığını dile getirdi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Üzüm bağlarında yaprak toplayan kadınlardan Gülhan Taşkoparan da ev ekonomisine ek gelir olarak topladıkları&nbsp;yaprakları&nbsp;emek harcayıp kışlık salamura yaparak satışa sunduklarını belirtti. Taşkoparan, yaprak toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini anlatarak, yapılacak yanlış bir işlemin üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini sözlerine ekledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Yaprak toplayan Emine Emek de&nbsp;hasat zamanında üzümün kilogramının yaklaşık 1 liradan satılırken yaprağın 10 liradan satıldığını, 5 kilogramlık bidonlarda salamura edilmiş halinin ise&nbsp;40 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Üzüm bağlarında yaprak toplayan kadınlardan Gülhan Taşkoparan da ev ekonomisine ek gelir olarak topladıkları yaprakları emek harcayıp kışlık salamura yaparak satışa sunduklarını belirtti. Taşkoparan, yaprak toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini anlatarak, yapılacak yanlış bir işlemin üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Yaprak toplayan Emine Emek de hasat zamanında üzümün kilogramının yaklaşık 1 liradan satılırken yaprağın 10 liradan satıldığını, 5 kilogramlık bidonlarda salamura edilmiş halinin ise 40 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.


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