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Üzüm bağlarında yaprak toplayan kadınlardan Gülhan Taşkoparan da ev
ekonomisine ek gelir olarak topladıkları yaprakları emek harcayıp
kışlık salamura yaparak satışa sunduklarını belirtti. Taşkoparan, yaprak
toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini anlatarak, yapılacak yanlış bir
işlemin üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini
sözlerine ekledi.
Yaprak toplayan Emine Emek de hasat zamanında üzümün kilogramının
yaklaşık 1 liradan satılırken yaprağın 10 liradan satıldığını, 5 kilogramlık
bidonlarda salamura edilmiş halinin ise 40 liradan alıcı bulduğunu
kaydetti.
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