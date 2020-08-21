<p>Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.</p><p>&nbsp;</p>
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Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

 

<p>Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.&nbsp;</p>
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Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. 

<p>Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer sağanak halinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda bazı yollar göle döndü.&nbsp;<br></p>
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Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer sağanak halinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda bazı yollar göle döndü. 

<p>Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı.&nbsp;<br></p>
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Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı. 

<p>Okmeydanı Kavşağı'nda yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.&nbsp;<br></p>
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Okmeydanı Kavşağı'nda yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. 

<p>Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.&nbsp;<br></p>
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Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. 

<p>Mecidiyeköy'de ise bir&nbsp; servis minibüsü göle dönen yolda kaldı.<br></p>
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Mecidiyeköy'de ise bir  servis minibüsü göle dönen yolda kaldı.

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