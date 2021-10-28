Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kazada araçların sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan M.C. (41), E.Ö. (31), S.B. (52), H.A. (53), H.A. (52), M.Y. (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.