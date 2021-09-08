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Balık tutmaya gelen Ramazan Şen, "Bartın’dan balık tutmaya geldim. 2 akşamdan bu yana bu sahile balık akımı olduğunu biliyoruz. Havanın soğuk olması nedeniyle balığın sığ sulara geldiğini biliyoruz. Ben kendim 20 kiloya yakın balık tuttum. Şu anda 150-200 kişi burada balık tutuyor. Arkadaşlarımızdan en son 20 yıl önce olduğunu öğrendim. Ama ben duymadım, görmedim.” diye konuştu.

