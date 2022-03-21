Yusuf Yazıcı, Rusya’da kendini buldu!

Rusya Ligi’nde CSKA Moskova, Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 6-1 galip ayrılırken puanını 42’ye yükseltti ve lider Zenit ile puan farkını 6’ya indirdi. CSKA Arena Stadyumu’nda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.