Yusuf Yazıcı, Rusya’da kendini buldu!

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 10:27
<p>Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile çıktığı 5 resmi maçta, 6 gol 2 asist ile yıldızlaştı.</p>

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile çıktığı 5 resmi maçta, 6 gol 2 asist ile yıldızlaştı.

<p>Rusya Ligi’nde CSKA Moskova, Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 6-1 galip ayrılırken puanını 42’ye yükseltti ve lider Zenit ile puan farkını 6’ya indirdi. CSKA Arena Stadyumu’nda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.</p>

Rusya Ligi’nde CSKA Moskova, Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 6-1 galip ayrılırken puanını 42’ye yükseltti ve lider Zenit ile puan farkını 6’ya indirdi. CSKA Arena Stadyumu’nda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

<p>Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransa Lig 1 ekibi Lille’den kiralık olarak CSKA Moskova’ya katılan Yazıcı, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor.&nbsp;</p>

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransa Lig 1 ekibi Lille’den kiralık olarak CSKA Moskova’ya katılan Yazıcı, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. 

<p>Milli futbolcu, başkent ekibiyle çıktığı 5 resmi müsabakada 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova ile sergilediği başarılı performansın ardından tekrardan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna da çağrıldı.</p>

Milli futbolcu, başkent ekibiyle çıktığı 5 resmi müsabakada 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova ile sergilediği başarılı performansın ardından tekrardan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna da çağrıldı.

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