Yusuf Yazıcı, Rusya’da kendini buldu!
Rusya Ligi’nde CSKA Moskova, Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 6-1 galip ayrılırken puanını 42’ye yükseltti ve lider Zenit ile puan farkını 6’ya indirdi. CSKA Arena Stadyumu’nda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
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