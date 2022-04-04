Yusuf Yazıcı Rusya'da mart ayının en iyisi seçildi

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:44
<p>Rusya'da fırtına gibi esen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'ya büyük onur geldi.</p>

Rusya'da fırtına gibi esen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'ya büyük onur geldi.

<p>A Milli Futbol Takımı'nın ve Rus ekibi CSKA Moskova'nın yıldız ismi Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.</p>

A Milli Futbol Takımı'nın ve Rus ekibi CSKA Moskova'nın yıldız ismi Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

<p>Yusuf, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 6 müsabakada 7 gol 2 asist üretmişti.</p>

Yusuf, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 6 müsabakada 7 gol 2 asist üretmişti.

<p>Son olarak Yazıcı, takımının küme düşme hattındaki Ural'ı konuk ettiği karşılaşmada Rusya ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.</p>

Son olarak Yazıcı, takımının küme düşme hattındaki Ural'ı konuk ettiği karşılaşmada Rusya ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

<p>Rusya'da iyi performans gösteren Yusuf için Trabzonspor, Lille'e satışında sonraki satıştan pay maddesi de ekletmişti. Milli yıldızın 12 milyon Euro bedelle CSKA Moskova'ya imza atması halinde bordo-mavililerin kasasına 2.4 milyon Euro girmiş olacak.</p><p>Trabzonspor milli yıldızı 17,5 milyon Euro bedelle Lille'e göndermişti. CSKA Moskova'nın transferi gerçekleştirmesi halinde bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı transferinden kasasına giren toplam yaklaşık 20 milyon Euro'yu bulacak.</p>

Rusya'da iyi performans gösteren Yusuf için Trabzonspor, Lille'e satışında sonraki satıştan pay maddesi de ekletmişti. Milli yıldızın 12 milyon Euro bedelle CSKA Moskova'ya imza atması halinde bordo-mavililerin kasasına 2.4 milyon Euro girmiş olacak.

Trabzonspor milli yıldızı 17,5 milyon Euro bedelle Lille'e göndermişti. CSKA Moskova'nın transferi gerçekleştirmesi halinde bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı transferinden kasasına giren toplam yaklaşık 20 milyon Euro'yu bulacak.

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