Yusuf Yazıcı Rusya'da mart ayının en iyisi seçildi

Rusya'da iyi performans gösteren Yusuf için Trabzonspor, Lille'e satışında sonraki satıştan pay maddesi de ekletmişti. Milli yıldızın 12 milyon Euro bedelle CSKA Moskova'ya imza atması halinde bordo-mavililerin kasasına 2.4 milyon Euro girmiş olacak.

Trabzonspor milli yıldızı 17,5 milyon Euro bedelle Lille'e göndermişti. CSKA Moskova'nın transferi gerçekleştirmesi halinde bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı transferinden kasasına giren toplam yaklaşık 20 milyon Euro'yu bulacak.