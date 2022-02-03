Beyaza bürünen Amanos Dağları havadan görüntülendi
Hatay'ın Hassa ilçesinde son günlerde aralıklarla yağan kar sayesinde Amanos Dağları, beyaza büründü.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Amanos Dağları, görülmeye değer manzaralar sunarken, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Dağın eteklerine gelen vatandaşlar, hem karın hem manzaranın keyfini çıkarıyor.
Amanos Dağları'nın kar manzaraları, dron ile havadan görüntülendi.
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